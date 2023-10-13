Samanyolu Haber /Gündem / Balat Oyuncak Müzesi çıkan yangında kül oldu /13 Ekim 2023 08:36

Balat Oyuncak Müzesi çıkan yangında kül oldu

Fatih’te bulunan Balat Oyuncak Müzesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birçok ilçeden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülürken, müzenin içerisi küle döndü.

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Yangın saat 05.00 sıralarında Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi’nde çıktı.

Müzenin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler Oyuncak Müzesi’nin tamamını sardı. Alev alev yanan binaya birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Oyuncak Müzesi olarak hizmet veren binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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