Samanyolu Haber /Gündem / Interpol'den Türkiye kararı: Sistem askıya alındı /22 Şubat 2024 10:50

Interpol'den Türkiye kararı: Sistem askıya alındı

Interpol, kayıp ve çalıntı pasaport veri tabanında kötüye kullanım tespit etti ve Türkiye'nin sisteme erişimini askıya aldı.

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Rusya ve Çin gibi ülkelerin kırmızı bültenleri kötüye kullandığının fark edilmesinin ardından Interpol de diğer uyarılarda bir artış gördü. 

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), otoriter rejimlerin teşkilatı suistimal etmesini engellemek amacıyla bi takım önlemler almaya başladı.

Bir kişi hakkında bilgi istenmesi anlamına gelen mavi ihbarların sayısı son on yılda yaklaşık iki katına çıkarken Interpol, kırmızı bülten olarak bilinen tutuklama uyarılarının denetimini sıkılaştırdı.

ABD gazetesi New York Times'ın haberine göre Interpol,  Belarus ve Türkiye'nin, kayıp ve çalıntı pasaport veri tabanı sistemini muhalifleri taciz etmek ya da yurtdışına kaçırmak için bir silaha dönüştürdüğünü tespit etti. 

Terörle mücadele konusunda önemli bir yere sahip olan sistemin kötü kullanılmasını kabul edilemez bulan Interpol, Türkiye'nin kayıp-çalıntı pasaport sistemine erişmini askıya aldı.

Interpol'ün siyasi amaçlı bir giriş dalgası tespit etmesinin ardından Belarus'un da artık özel izlemeye tabi bir biçimde bu araca başvurabileceğini söyledi.
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