Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi! /22 Şubat 2024 10:46

Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi!

Merkez Bankası, Fatih Karahan’ın başkanlığa atanması sonrası ilk faiz kararını açıklayacak

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısı sonrası saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

Bu, Fatih Karahan’ın 3 Şubat'ta, Hafize Gaye Erkan'ın yerine göreve atanmasının ardından verilen ilk faiz kararı olacak.

Karahan, Merkez Bankası Başkanı olarak enflasyon raporu sunumu için kamuoyu karşısına çıktığı ilk basın toplantısında, sıkı para politikasına bağlı olduklarını açıklamıştı.

PPK, 2024’ün ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkarmıştı.

Kurul kararında “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını” belirtilerek faiz artışlarının sonuna gelindiği belirtilmişti.

PPK beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin bugünkü toplantıda yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Aynı şekilde Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistlerin de beklentisi faizin sabit tutulması yönünde.

Geçen yıl Mayıs ayındaki seçimler öncesi Türkiye'de politika faizi yüzde 8,50'ydi.

Seçimler sonrası ise Haziran ayından bu yana parasal sıkılaşma politikalarının sonucu olarak Merkez Bankası politika faizini 3650 baz puan yükseltti.

TCMB’nin uzun süre faizlerin yüksek tutulacağına dair mesajlarına rağmen piyasada yıl sonuna doğru faiz indirimlerine başlanacağı beklentisi var.

Reuters anketine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 37,5 seviyesinde olması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın düzenlediği ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:29