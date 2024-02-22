Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısı sonrası saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.
Bu, Fatih Karahan’ın 3 Şubat'ta, Hafize Gaye Erkan'ın yerine göreve atanmasının ardından verilen ilk faiz kararı olacak.
Karahan, Merkez Bankası Başkanı olarak enflasyon raporu sunumu için kamuoyu karşısına çıktığı ilk basın toplantısında, sıkı para politikasına bağlı olduklarını açıklamıştı.
PPK, 2024’ün ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkarmıştı.
Kurul kararında “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını” belirtilerek faiz artışlarının sonuna gelindiği belirtilmişti.
PPK beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin bugünkü toplantıda yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Aynı şekilde Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistlerin de beklentisi faizin sabit tutulması yönünde.
Geçen yıl Mayıs ayındaki seçimler öncesi Türkiye'de politika faizi yüzde 8,50'ydi.
Seçimler sonrası ise Haziran ayından bu yana parasal sıkılaşma politikalarının sonucu olarak Merkez Bankası politika faizini 3650 baz puan yükseltti.
TCMB’nin uzun süre faizlerin yüksek tutulacağına dair mesajlarına rağmen piyasada yıl sonuna doğru faiz indirimlerine başlanacağı beklentisi var.
Reuters anketine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 37,5 seviyesinde olması bekleniyor.
Merkez Bankası’nın düzenlediği ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.