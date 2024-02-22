Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısı sonrası saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.





Bu, Fatih Karahan’ın 3 Şubat'ta, Hafize Gaye Erkan'ın yerine göreve atanmasının ardından verilen ilk faiz kararı olacak.





Karahan, Merkez Bankası Başkanı olarak enflasyon raporu sunumu için kamuoyu karşısına çıktığı ilk basın toplantısında, sıkı para politikasına bağlı olduklarını açıklamıştı.





PPK, 2024’ün ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkarmıştı.





Kurul kararında “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını” belirtilerek faiz artışlarının sonuna gelindiği belirtilmişti.



