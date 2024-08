iOS 18, kullanıcılara çağ atlatacak özelliklerle geliyor: Peki hangi telefon modellerine geliyor?

Eylül ayında hayatımıza girecek olan iOS 18, günlük işlemlerinizi kolaylaştırmak, cihazınızı daha verimli kullanmanızı sağlamak ve iletişim, eğlence ve üretkenlik gibi alanlarda devrim yaratmak için tasarlandı.



Kullanıcıların kaçırmaması gereken bu özellikler, iPhone'unuzu bir üst seviyeye taşıyacak.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre işte iOS 18 ile hayatınıza girecek olan en dikkat çekici 10 yenilik:



1- CHATGPT İLE KUSURSUZ KULLANICI DENEYİMİ

iOS 18 ile birlikte, ChatGPT'nin iPhone'a daha derin bir entegrasyonu da bekleniyor. Bu entegrasyon, Siri veya diğer Apple hizmetleriyle uyumlu çalışarak, kullanıcıların doğal dilde sorular sormasına, çeşitli görevleri yerine getirmesine ve içerik oluşturmasına yardımcı olacak.



2- YENİ ÖDEME YÖNTEMİ: TAP TO CASH

iOS 18 ile birlikte gelen yeni ödeme yöntemi, "Tap to Cash" olarak adlandırılıyor. Bu özellik, kullanıcıların Apple Pay üzerinden iki iPhone'u birbirine dokundurarak ödeme yapmalarını sağlıyor. Bu yeni ödeme yöntemi, telefon numarası veya e-posta adresi paylaşımını gerektirmeden para transferi yapmayı kolaylaştırıyor.



3- ARTIK DAHA DA AKILLI

iOS 18, bir dizi yenilikle iPhone'u daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Bu yeni sürüm, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle dikkat çekiyor.



4- - YENİ SİRİ İLE ALIŞKANLIKLARINIZI ONA BIRAKIN

Siri'yi iPhone'unuzda daha etkili bir kişisel asistan haline getiriyor, günlük görevleri yönetmeyi ve bilgiye erişimi daha kolay hale getiriyor.



iOS 18'de Siri, daha akıllı kısayollar öneriyor ve günlük rutinlerinizi öğrenerek size daha kişisel öneriler sunabiliyor. Örneğin, belirli bir saatte belirli bir uygulamayı açma alışkanlığınızı öğrenip bunu sizin için otomatik olarak yapabilir.



5- AKILLI SİLME YÖNTEMİYLE MANUEL SİLMEYE SON

iOS 18, kullanıcıların depolama alanını daha verimli kullanmalarını sağlamak için "Akıllı Silme" özelliğini tanıtıyor. Bu özellik, cihazınızda nadiren kullanılan uygulamaları, eski mesajları ve diğer gereksiz dosyaları otomatik olarak belirleyip silebiliyor. Böylece, iPhone'unuzda yer açmak için manuel olarak dosya silmeye gerek kalmadan daha fazla depolama alanı elde edebilirsiniz.



6- GENMOJİ İLE EMOJİ KARAKTERLERİ OLUŞTURUN

iOS 18 ile birlikte tanıtılan "Genmoji" özelliği, kullanıcıların kendilerine özel emoji karakterleri oluşturmasına olanak tanıyor. Bu özellik, yapay zeka destekli bir araç sayesinde kullanıcıların yüz ifadelerini, mimiklerini ve hatta kişisel tarzlarını temel alarak benzersiz emoji setleri yaratmalarını sağlıyor. Genmoji'ler, sadece eğlenceli bir ifade aracı olmakla kalmıyor; aynı zamanda mesajlaşma deneyimini daha kişisel ve yaratıcı hale getiriyor.



7- YENİ NOTLAR İLE TANIŞIN

Notlar uygulaması, matematik denklemlerini çözme ve sesli notları yazıya dökme gibi yeni özelliklerle güncellendi. E-posta uygulaması ise AI destekli kategorilendirme ile mesajları daha verimli bir şekilde organize ediyor?.



8- UYDU ÜZERİNDEN MESAJLAŞMA

Apple, uydu üzerinden mesajlaşma desteğiyle, kullanıcıların cep telefonlarının hücresel sinyal kapsama alanı dışında olduklarında mesaj göndermelerine ve almalarına olarak sağlayan bir teknolojiyi hayatımıza katmaya hazırlanıyor.



9- APPLE INTELLIGENCE

Apple'ın "Apple Intelligence" adını verdiği yeni bir yapay zeka ve makine öğrenimi sistemiyle geliyor. Bu teknoloji, iPhone'unuzu daha akıllı ve kullanışlı hale getirerek, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.



10- iPHONE'LARINIZI GÖZLERİNİZLE KONTROL EDİN

Apple, bu yıl kullanıma sunacağı yeni erişilebilirlik özelliğiyle, fiziksel engelli kişilerin gözlerini kullanarak iPad veya iPhone’larını kontrol etmelerini sağlayan Göz Takibi özelliğini devreye sokacak.



HANGİ TELEFON MODELLERİ iOS 18 ALACAK?

İşte iOS 18 yüklenebilecek telefon modelleri...



iPhone XS & XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro & 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 12 & 12 Mini

iPhone 12 Pro & 12 Pro Max

iPhone 13 & 13 Mini

iPhone 13 Pro & 13 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone 14 & 14 Plus

iPhone 14 Pro & 14 Pro Max

iPhone 15 & 15 Plus

iPhone 15 Pro & 15 Pro Max