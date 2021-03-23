'İpler hala Albayrak’ın elinde '

Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu'nun atanması dünyada yankılanmaya devam ediyor.





İngiliz Financial Times gazetesinde Ayla Jean Yackley imzasıyla yayımlanan ‘Erdoğan'ın adamı Merkez Bankası'nda dümenin başına geçti' başlıklı analizde dikkat çeken bir yoruma yer verildi.





New York merkezli danışmanlık firması Teneo Intelligence'ın eş başkanı Wolfango Piccoli, Kavcıoğlu'nun atanmasını “Albayrak'ın ipleri hâlâ elinde tuttuğunun kanıtı” olarak değerlendirdi.





‘UCUZ KREDİLERE DAYANAN MODELE DÖNÜŞ’

FT, Kavcıoğlu ve Albayrak'ın doktora tezi danışmanlarının aynı olduğunu, bu ismin de kısa süre önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Varlık Fonu Başkanvekilliği'ne atandığını hatırlatırken, Piccoli, “Albayrak'ın resmi ya da gayriresmi olarak dönüşü, ucuz kredilere dayalı ve sürdürülebilir olmayan büyüme modeline dönüş anlamına gelecek” dedi.





“Kurumların özerkliklerini ve bağımsızlıklarını kaybedip içleri boşaltıldığında, bir sonraki merkez bankası başkanının kim olacağının da önemi kalmadığını” söyleyen Piccoli, sadece devlet başkanının geçici heveslerinin söz konusu olduğunu vurguladı.



