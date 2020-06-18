Samanyolu Haber /Gündem / Irak'tan Türkiye'ye operasyon notası /18 Haziran 2020 22:46

Irak'tan Türkiye'ye operasyon notası

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlattığı operasyonlar sonrasında Irak'tan 'nota' hamlesi geldi

SHABER3.COM

Irak hükümeti, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonları nedeniyle nota verdi. Hava saldırıları 'egemenlik ihlali' olarak değerlendirilirken, Türk askerlerinin çekilmesi istendi.

Irak hükümeti, Türkiye'nin Pençe-Kaplan Operasyonu adıyla düzenlediği harekâta tepki gösterdi. Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'a nota verildi.

Açıklamada Türkiye'nin 'Irak'ın hava sahasını ihlal ettiği' belirtilirken, saldırıların son bulması talep edildi. Açıklamada, "Irak, 17 Haziran'da Türk kuvvetlerinin ülkemizin egemenliğini ihlal ederek uluslararası sınırlarımızdaki hedefleri bombalamasını güçlü bir şekilde kınadı. Uluslararası sözleşmeleri ve yasaları ihlal eden bu saldırıların kabul edilmediği vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

Rudaw'ın haberine göre, açıklamada, 'Türkiye'nin 2013'te PKK'yle kabul ettiği çözüm sürecinin, PKK'nin birçok üyesinin onay olmaksızın Irak topraklarına yerleşmesine yol açtığı' yorumu yapıldı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Fatih Yıldız'ı önceki gün de Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki bölgelerin bombalanmasına ilişkin nota vermişti.

Dışişleri: Irak'ın işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ın notasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' harekatlarımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin yanısıra Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almaktadır.

"Komşumuz Irak'ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır."
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