İran’da tek gündem Cristiano Ronaldo! Yüzlerce kişi akın etti…













Persepolis kulübü başkanı Reza Darvish yaptığı açıklamada, “İtibarımızı lekelemek isteyen bazı kişiler, futbolculara filtresiz internete erişimleri olmayacağı için İran’a gelmemelerini söylüyor. Irancell’in CEO’su ile konuştum ve ona oyunculara ve personele İran’a girdikleri andan ayrıldıkları ana kadar kullanabilmeleri için sınırsız internet içeren Irancell SIM kartları vermek istediğimizi söyledim” dedi.













Ortadoğu ülkesinde internet kısıtlamaları, geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından iyice artarken, ülkede milyonlarca kişi bunu aşmak için VPN kullanıyor.









Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) grup maçları kapsamında takımı Al Nassr ile birlikte İran’a giden Cristiano Ronaldo muhteşem bir ilgiyle karşılandı. İran Persepolis Tahran Kulübü ile Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nün karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Tahran’a giden Portekizli yıldızın takım otobüsünün etrafı yüzlerce İranlı ile kuşatıldı. Yaşanan izdiham nedeniyle Al Nassr’ın maç öncesi yapacağı idman iptal edildi.Şehre ayak bastığı andan itibaren İran’ın tek gündemi olan Ronaldo’nun içinde bulunduğu takım otobüsü havalimanında otele doğru hareket ederken caddeler insan seliyle doldu. Ronaldo’ya ve takım arkadaşlarına ulaşmak için toplanan kalabalığın Al Nassr Kulübü’nün takım otobüsünün arkasından koşturduğu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.Ronaldo’nun kalacağı oteli önceden öğrenen İranlılar Portekizli yıldızı görmek umuduyla otelde boş oda bırakmadı. Persepolis Tahran Kulübü Başkanı Rıza Derviş, İran’a gelen Al Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo’ya kaldığı otelde İran halısı hediye etti.38 yaşındaki dünyaca ünlü isme gösterilen büyük ilgi ülkede geçtiğimiz günlerde bir krize de neden olmuştu. Tahran’da oynanacak karşılaşma öncesinde ülkede sim kart krizi yaşandı. İran’daki internet erişiminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle yıldız oyuncuların ülkeye gelmek istemedikleri iddia edilmişti. Konu üzerine açıklama yapan Persepolis Başkanı Darvish oyunculara ayrıcalık tanınacağını söyleyince ortalık karışmıştı.Dünya yıldızı futbolcuların ülkeye gelmekte tereddüt etmemeleri için ortaya atılan bu girişim İran halkını kızdırdı. Kısıtlamasız ve sınırsız internet erişimi sağlanmasıyla, vatandaşların erişemediği hizmetleri Ronaldo’ya sunmanın bir hakaret ve ayrımcılık olacağı yönünde sesler yükseldi. Bunun üzerine İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, maç için ülkeye gelecek Suudi ekibi Al Nassr’ın futbolcusu Ronaldo’nun ailesi ve dostlarıyla görüşmek için İran’ın yerel mesajlaşma uygulamalarını kullanması gerektiğini, ayrıcalık uygulanmayacağını açıkladı.