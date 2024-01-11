Samanyolu Haber /Gündem / İran, İzmir’e petrol getiren tankere el koydu /11 Ocak 2024 17:15

İran, İzmir’e petrol getiren tankere el koydu

Türkiye Petrol Rafinerileri'nin (Tüpraş) Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığı ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli tanker, Umman açıklarında silahlı kişiler tarafından durduruldu. İran'ın TASNİM haber ajansı, söz konusu tankere İran tarafından el konulduğunu duyurdu.

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Marshall Adaları bayraklı tankerde, 18'i Filipinli olmak üzere 19 mürettebat bulunuyor. Mürettebatın durumuna ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Geminin sahibi konumundaki Empire Navigation, gemiyle Umman açıklarında irtibatın koptuğunu açıklamıştı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu ise gemiye silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendiğine yönelik ihbar aldıklarını açıklamıştı.

İran'ın tankere el koyması, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı. İran, daha önce de Türkiye'ye ait petrol tankerlerine el koymuştu.

Daha önce de el konulmuştu

St. Nikolas isimli tanker, daha önce de yaptırıma tabii İran petrolünü taşıdığı için ceza almış, ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından tankere el konulmuştu. Tanker, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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