İran, İzmir’e petrol getiren tankere el koydu

Marshall Adaları bayraklı tankerde, 18'i Filipinli olmak üzere 19 mürettebat bulunuyor. Mürettebatın durumuna ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.







Geminin sahibi konumundaki Empire Navigation, gemiyle Umman açıklarında irtibatın koptuğunu açıklamıştı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu ise gemiye silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendiğine yönelik ihbar aldıklarını açıklamıştı.





İran'ın tankere el koyması, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı. İran, daha önce de Türkiye'ye ait petrol tankerlerine el koymuştu.





Daha önce de el konulmuştu





St. Nikolas isimli tanker, daha önce de yaptırıma tabii İran petrolünü taşıdığı için ceza almış, ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından tankere el konulmuştu. Tanker, daha sonra serbest bırakılmıştı.



