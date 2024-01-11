Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Ankara krizi: Altınok da Gökçek de bu haberden hoşlanmayacak /11 Ocak 2024 17:27

AKP'de Ankara krizi: Altınok da Gökçek de bu haberden hoşlanmayacak

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak adı geçen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yerine alternatif isimlerin konuşulduğu, Erdoğan’ın son bir anket yaptırdığı ve farklı isimleri sorduğu öne sürülüyor.

SHABER3.COM

Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına kazanacak aday çıkarma sancısı yaşayan AKP'de aday olarak düşünülen ve düne kadar aday olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ‘un yerine alternatif isim arayışının sürdüğü iddia ediliyor. Gazete Pencere'de yer alan kulis haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son bir anket yaptırdı ve farklı isimleri sordu. Turgut Altınok’un yanı sıra Mustafa Tuna da potaya girdi.

ALTINOK'UN VE AİLESİNİN DAVRANIŞLARI PARTİDE TARTIŞMAYA SEBEP OLDU
Ankara için AKP yönetimi Turgut Altınok ve Veysel Tiryaki isimleri üzerinde durmuş, büyük olasılık Turgut Altınok’un aday olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Son dönemde Altınok ve ailesinin tutumları parti içerisinde tartışma yarattı.

Melih Gökçek hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine görevden alınmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Tuna, sürpriz isim olarak konuşulmaya başladı.

Son kulislere göre Erdoğan; Altınok ve Tuna arasında karar verecek. Veysel Tiryaki de çok istediği Altındağ belediye başkan adayı olacak. Bu isimlerin hiç birinin Yavaş karşısında şansı olmadığı da konuşuluyor.

Diğer yandan Melih Gökçek'ten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında göreve getirilen Mustafa Tuna ile Gökçek'in arasının iyi olmadığı da biliniyor. Tuna, verdiği röportajlarda Melih Gökçek'i ve görev yaptığı dönemi sık sık eleştirmişti.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de Ankara krizi: Altınok da Gökçek de bu haberden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:55:28