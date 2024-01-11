AKP'de Ankara krizi: Altınok da Gökçek de bu haberden hoşlanmayacak

Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına kazanacak aday çıkarma sancısı yaşayan AKP'de aday olarak düşünülen ve düne kadar aday olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ‘un yerine alternatif isim arayışının sürdüğü iddia ediliyor. Gazete Pencere'de yer alan kulis haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son bir anket yaptırdı ve farklı isimleri sordu. Turgut Altınok’un yanı sıra Mustafa Tuna da potaya girdi.







ALTINOK'UN VE AİLESİNİN DAVRANIŞLARI PARTİDE TARTIŞMAYA SEBEP OLDU



Ankara için AKP yönetimi Turgut Altınok ve Veysel Tiryaki isimleri üzerinde durmuş, büyük olasılık Turgut Altınok’un aday olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Son dönemde Altınok ve ailesinin tutumları parti içerisinde tartışma yarattı.





Melih Gökçek hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine görevden alınmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Tuna, sürpriz isim olarak konuşulmaya başladı.







Son kulislere göre Erdoğan; Altınok ve Tuna arasında karar verecek. Veysel Tiryaki de çok istediği Altındağ belediye başkan adayı olacak. Bu isimlerin hiç birinin Yavaş karşısında şansı olmadığı da konuşuluyor.





Diğer yandan Melih Gökçek'ten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında göreve getirilen Mustafa Tuna ile Gökçek'in arasının iyi olmadığı da biliniyor. Tuna, verdiği röportajlarda Melih Gökçek'i ve görev yaptığı dönemi sık sık eleştirmişti.