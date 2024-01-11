İstihbarat memurların ensesinde: MİT'in mesajlaşma uygulamasını kullanacaklar

Gazeteci Murat Yetkin AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yabancı mesajlaşma uygulamaları yerine MİT rehberliğinde Türk şirketlerince geliştirilen mesaj uygulamalarının kullanılmasını istediğine dikkat çekerek, “Bu yolla o yazılımlar üzerinden yapılan resmî olmayan bütün yazışmalar MİT süzgecinden mi geçecek?” diye sordu.







MİT GELİŞTİRDİ, MEMURLAR KULLANACAK

Yetkin, Erdoğan’ın dün Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 97’inci yılı töreninde sarf ettiği “Yabancı mesajlaşma uygulamalarının bilgi güvenliği açısından zaaf oluşturduğu” yönündeki sözlerinin artık tüm yazışmaların MİT’in süzgecinden geçeceği anlamına geldiğini ileri sürdü. Yetkin, artık kamuda MİT rehberliğinde Türk şirketlerince geliştirilen mesaj uygulamalarının kullanılacağını iddia etti.





SOSYAL MEDYAYA SIKI DENETİM GELİYOR

Erdoğan’ın sosyal medya kullanımı konusunda da MİT’i “teyakkuzda” olmaya, uyanık bulunmaya çağıran sözlerinin de “sosyal medya üzerinde daha sıkı denetimin yolda olduğu anlamına” geldiğini belirten Murat Yetkin şunları yazdı:





HASIM DEVLETLERİN ELİNE BİLGİ, BELGE Mİ GEÇTİ?

“Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu görevlilerinin cep telefonlarından resmî bilgi ve belge paylaştıklarını bunun da bilgi güvenliği zafiyeti oluşturduğunu söylüyor. Acaba bu yolla hasım ülke ve örgütlerin eline geçen gizlilik dereceli bilgi, belge olmuş mudur? Erdoğan devamında bazı Avrupa ülkelerinin belli “seviye ve görevlerdeki kamu personeline” kısıtlamalar getirdiğini söyleyerek, kamu kuruluşlarının MİT rehberliğinde Türk şirketlerince geliştirilen mesaj uygulamalarını kullanmasını istedi?





TÜM YAZIŞMALAR MİT SÜZGECİNDEN Mİ GEÇECEK?

Bu yazılımların yetkinlik ve güvenliğini MİT mi garanti edecek? Yine sorun çıkarsa bundan MİT mi sorumlu olacak? Ve bu yolla aslında resmî olduğu kadar, o yazılımlar üzerinden yapılan resmî olmayan bütün yazışmalar MİT süzgecinden mi geçecek?”