Samanyolu Haber /Dünya / İran Nobel Barış Ödülü'nün Muhammedi'ye verilmesini kınadı /07 Ekim 2023 11:02

İran Nobel Barış Ödülü'nün Muhammedi'ye verilmesini kınadı

İran hükümeti Nobel Barış Ödülü'ne Nergis Muhammedi'nin layık görülmesini kınayarak, bunu "siyasi bir hamle" olarak değerlendirdi.

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İran hükümeti, 2023 Nobel Barış Ödülü'ne İran'da tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi'nin layık görülmesini kınayan bir açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Muhammedi'nin Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesini "siyasi bir hamle" olarak nitelendirdi. Kenani, "Nobel Barış Komitesi'nin eylemi, bazı Avrupalı hükümetlerin müdahaleci ve İran karşıtı politikaları doğrultusunda siyasi bir hamle" dedi.

"Nobel Barış Komitesi, defalarca yasaları ihlal eden ve suç teşkil eden eylemlerde bulunarak hüküm giyen bir kişiye ödül verdi" ifadelerini kullanan Kenani, "Taraflı ve siyasi amaçlı olan bu eylemi kınıyoruz" şeklinde konuştu.

Norveç Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü'ne Nergis Muhammedi'nin layık görüldüğünü duyururken, Muhammedi'nin "İran'da kadınlara yönelik baskıya ve sistematik ayrımcılığa karşı verdiği mücadele"ye vurgu yaptı.

"İran halkı için bir ödül"

Muhammedi'nin ailesi ödülün açıklanması sonrasında Instagram'da yaptığı paylaşımda "İran'ın özgürlüğü için verilen mücadelede tarihi ve önemli bir an" olarak değerlendirdi. Muhammedi'nin Fransa'da sürgünde yaşayan oğlu da annesinin bu ödüle layık görülmesinden dolayı "çok gururlu" ve "çok mutlu" olduğunu belirterek, bunun "İran halkı için bir ödül" olduğunu söyledi. Muhammedi'nin 17 yaşındaki oğlu sekiz yıldır annesini görmediğini de sözlerine ekledi.

İran'da "ulusal güvenliğe karşı eylem", "rejime karşı propaganda" gibi değişik nedenlerle değişik dönemlerde hapis cezalarına çarptırılan insan hakları savunucusu Muhammedi, 2011'de 6 yıl hapse mahkum edilmiş, Temmuz 2012'de serbest bırakılmış, 2015'te yeniden tutuklanmıştı. Muhammedi, son olarak 2022 yılında görülen davada beş dakika süren duruşma sonrasında 8 yıl hapis ve 70 kırbaç cezasına mahkum edilmişti.
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