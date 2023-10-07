Almanya bu seçimlere odaklandı





Bavyera'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 1950 yılındaki seçimler dışında, bugüne dek yapılan tüm eyalet seçimlerden birinci parti olarak çıkan ve bunu çoğu kez büyük bir farkla başaran Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), 2018'de yapılan son seçimlerde yüzde 37,2 ile son 68 yılın en düşük oyunu almış ve muhafazakâr Hür Seçmenler partisi ile bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Ancak Hür Seçmenler'in halihazırda söz konusu koalisyon içinde Bavyera Eyalet Başbakan Yardımcısı ve Eyalet Ekonomi Bakanı görevlerini üstlenen genel başkanı Hubert Aiwanger, Bavyera Başbakanı ve CSU'nun genel başkanı Markus Söder'i seçimlere az bir süre kala oldukça zor duruma sokmuştu.

Söder bu virajı dönebilecek mi?





Göçmen oranının yüksek olduğu Hessen

Hessen eyaleti ise ekonomik performans açısından Almanya'daki 16 eyalet arasında üst sıralarda yer alıyor. Yaklaşık 6,3 milyon nüfuslu eyalette 2022 yılında kişi başına yıllık brüt gelir ortalaması 91 bin euro oldu Hessen, böylece Hamburg ve Bavyera'dan sonra üçüncü sırada yer aldı.

"Müslümanlar iktidarı ele geçirirse..."





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