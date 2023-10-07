Ankara uzun süre sessiz kaldı

Perşembe günü Suriye yerel saatiyle 11:40'ta Amerikan F-16 savaş uçağı tarafından vurularak düşürülen SİHA ile ilgili olarak Pentagon Sözcüsü Pat Ryder aynı gün Washington'da ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Türkiye "hadise" dedi





"Ankara aşırı önemli bir olay olarak görmüyor"

Ankara'nın takındığı bu tutum, Türk SİHA'sının düşürülmesini bir krize dönüştürmek istemediği şeklinde yorumlanıyor.

ABD Ankara'nın uyarısına SİHA uyarısıyla mı karşılık verildi?





"Ankara sonrasında operasyonun şiddetini arttırdı"





"ABD geri püskürttü"

Türk-Amerikan ilişkilerini yakından izleyen Amerikalı uzman Nicholas Danforth ise, Türk SİHA'sının ABD tarafından vurulması hakkında, "Görünen o ki, her iki taraf aynı dilden konuşuyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Batı açılımı zorda mı?





"Washington pişmanlık ifade etmiyor"

Pentagon Sözcüsü Ryder, perşembe günkü basın toplantısında Türkiye'nin ABD'nin "en güçlü”, "çok önemli" ve "değerli" bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yapmakla, Amerikan birliklerine yarım kilometreden daha az bir mesafeye kadar yaklaşan Türk SİHA'sının "potansiyel bir tehdit" olarak değerlendirdiklerini ve Amerikan F-16 savaş uçağının bunun üzerine, "meşru müdafaa kapsamında" SİHA'yı vurduğunu anlattı.

PKK amacına mı ulaştı?





Dikkat çeken "tezat"



