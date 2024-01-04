Samanyolu Haber /Dünya / İran'daki kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi /04 Ocak 2024 19:39

İran'daki kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi

İran'da 95 kişinin öldüğü, 211 kişinin yaralandığı Kasım Süleymani'yi anma törenindeki bombalı saldırıları IŞİD üstlendi.

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Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD tarafından öldürülmesinin dördüncü yıldönümünde dün İran'ın Kirman eyaletindeki törende düzenlenen çifte bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 95 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı. 

İran hükümeti saldırının "terör saldırısı" olduğunu açıklamış ve ülkede 1 günlük yas ilan edilmişti.

Diğer yandan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırı nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyaretini ertelemişti.
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