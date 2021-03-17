Samanyolu Haber /Ekonomi / İş Bankası alacaklarını 10'da biri fiyatına sattı /17 Mart 2021 23:27

İş Bankası alacaklarını 10'da biri fiyatına sattı

İş Bankası'nın 745 milyon 485 bin 561 TL'lik alacağını 71 milyon 850 bin TL'ye devrettiği duyuruldu.

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Türkiye İş Bankası, takipteki krediler portföyünün 745 milyon 485 bin 561 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarının 71 milyon 850 bin TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle devredildiğini duyurdu.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan ihaleler sonucunda Bankamız takipteki krediler portföyünün 745 milyon 485 bin 561 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız, 71 milyon 850 bin TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Emir Varlık Yönetim AŞ, İstanbul Varlık Yönetim AŞ, Gelecek Varlık Yönetimi A., Hedef Varlık Yönetim AŞ ve Arsan Varlık Yönetim AŞ'ye devredilmiştir."
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