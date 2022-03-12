'İş çözüp' 50 milyon dolar biriktiren 'Saray'ın Adamı', paraları yiyemeden öldü

“ÇOK DEDİKODULAR OLUYOR BU KONUDA”





Prof. Dr. Emin Gürses, konuk olduğu programda Cumhurbaşkanlığında görevli bir kişinin, vatandaşların devlet kurumlarıyla olan işlerini telefonla hallederek, 50 milyon dolar biriktirdiğini ifade etti.Ulusal Kanal’da yayınlanan “İşin Aslı” programında konuşan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, şunları söyledi:“Birine soruyorum ben, ‘yav nasıl, ne durumda ekonomi?’ ’50 milyon dolar yaptım’ diyor. Bak şimdi, bana söylüyor. Öldü şimdi. Allah rahmet eylesin diyelim yani. Diyelim, tabi Cenab-ı Allah biliyor ne yapacağını da…Dedim, nasıl yaptın 50 milyon doları? Seyyar satıcıydın sen! Nasıl yaptın bu 50 milyon doları? ‘Ben hizmet sektörüne girdim’ dedi. Ne hizmeti yapıyorsun? ‘Ya vatandaşın işi oluyor…’ Tabi bu daha seçimler olmadan evvel. ‘Vatandaşın işi oluyor, vatandaşın işini, belediyede, şurada burada hallediyorum.’Dedim, nasıl, telefonla mı? ‘Telefonla.’ Sen telefonları Rize’den mi açıyorsun, nereden açıyorsun? dedim. ‘Olur mu?’ dedi, ‘Rize’den açsam kim dinler beni? Ben, Cumhurbaşkanlığından açıyorum. Cumhurbaşkanlığından arıyor yani.Diyor ki, ‘Ben Cumhurbaşkanlığından arıyorum.’ Sekreterler tabi ayarlıyorlar falan. Bazen bana geliyor, işte ‘Efendim, Cumhurbaşkanlığından bilmem kim, sizinle görüşecek.’ Tak kapatıyorum. Kendi niye aramıyor, sen beni arıyorsun kızım? Kendi arasın. Ne özellikleri var? Bu milletin parasını alıyorlar. Aracı koyuyor yani, önemli bir adam olduğunu göstermek için. Dünyada en önemli adam, ahirette iyi yeri ayarlayan adamdır ya, ne olacak sanki? Onlar zannediyorlar ki biz bir yerden talimat alıyoruz. Biz, Cenab-ı Allah’dan talimat alıyoruz ya. Kul kimdir? Ama böyle şeyler… Tayyip Bey’in, bunları organize eden elemanlara ihtiyacı var; çünkü çok dedikodular oluyor bu konuda.”