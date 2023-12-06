Kabine toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı.







Toplantının ardından Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Gözlerin çevrildiği konulardan biri ise asgari ücretti. Erdoğan, "10 ay evvel yaşadığımız ülke ekonomisine 104 milyar ilave yük getiren deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomiyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını giderecek bir artış yapılacak. Asgari ücret komisyonu toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yormayacak, istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret hedef ile bu süreç yönetilecek.





Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yılı ise atılım süreci olarak görüyoruz. 85 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize sıkı sahip çıkalım, aramıza fitne fesat sokulmasına izin vermeyelim. Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. İnşallah 2028'i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımından bölgesi ve dünyanın sayılı güçleri arasına girmiş bir ülke olarak karşılayacağız." dedi.







