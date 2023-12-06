Samanyolu Haber /Gündem / Akşener okuduğu şiirde "Korkak yavaş" dedi, ortalık karıştı /06 Aralık 2023 19:51

Akşener okuduğu şiirde "Korkak yavaş" dedi, ortalık karıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şair Hüseyin Nihal Atsız'ın bir şiirini okudu. Şiirde geçen "Korkak yavaş" sözüyle Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptığı yandaş birçok medyada iddia edildi. Bu iddialara İYİ Parti'den jet yalanlama geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bugünkü grup toplantısında Hüseyin Nihal Atsız'ın bir şiirini okudu.

YANDAŞ MEDYA KÖPÜRTTÜ
"Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür" dizelerini okuyan Akşener'in "Korkak yavaş" ifadesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olduğu iddia edildi, Yandaş medyada "Akşener'den Mansur Yavaş'a gönderme" başlıklarıyla yer aldı.

İYİ PARTİ'DEN İDDİALARA YANIT
İddiaların ardından İYİ Parti'den jet yalanlama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı" dedi.
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