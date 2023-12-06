İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bugünkü grup toplantısında Hüseyin Nihal Atsız'ın bir şiirini okudu.







YANDAŞ MEDYA KÖPÜRTTÜ

"Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür" dizelerini okuyan Akşener'in "Korkak yavaş" ifadesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olduğu iddia edildi, Yandaş medyada "Akşener'den Mansur Yavaş'a gönderme" başlıklarıyla yer aldı.





İYİ PARTİ'DEN İDDİALARA YANIT



İddiaların ardından İYİ Parti'den jet yalanlama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı" dedi.