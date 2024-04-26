İsias davasında ara karar açıklandı

Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın tutuklanmaları talebini reddeden mahkeme heyeti, Bozkurt ve Bağcı’nın davalardan vareste tutulmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanıklardan Erdem Yıldız’ın da bir sonraki duruşmada hazır edilmesi istendi.
Gaziantep Barosu'nun davaya katılma talebine ise mahkemeden ret kararı geldi. Yeni bilirkişi raporu için dosyanın mümkün mertebe teknik bir üniversiteden alınması için sevk edilmesine karar verildi.
İsias davasında bir sonraki duruşma, 12 Haziran 2024 tarihinde saat 9.00’da başlayacak.