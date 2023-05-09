Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD ve El Kaide bağlantısı gerekçesiyle 8 kişinin malvarlığı donduruldu /09 Mayıs 2023 09:07

IŞİD ve El Kaide bağlantısı gerekçesiyle 8 kişinin malvarlığı donduruldu

8 kişinin Türkiye'de bulunan malvarlıkları, "IŞİD ve El Kaide'yle bağlantıları olduğu" gerekçesiyle donduruldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 kişinin malvarlığını ‘IŞİD ve El Kaide’yle bağlantıları bulunduğu’ gerekçesiyle dondurdu.

Kararda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzaları yer aldı.


Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Abdulsamet Çelik (IŞİD), Amer Onay (IŞİD), Ensari Ersoy (IŞİD), Muhammed Korkmaz (IŞİD), Murat Demir (IŞİD), Sevda Vural (IŞİD), Sinan Öksüz (IŞİD), Tarkan Niğdelioğlu (IŞİD/El Kaide) isimli kişilerin Türkiye’deki malvarlıkları donduruldu.

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