Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'e operasyon: 32 ilde 304 kişi gözaltına alındı /22 Aralık 2023 09:04

IŞİD'e operasyon: 32 ilde 304 kişi gözaltına alındı

Bakan Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenlediklerini belirtti.

Yerlikaya; aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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