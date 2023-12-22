Emniyet'te deprem: Dilan-Engin Polat soruşturmasında polisler neden açığa alındı?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada görev yapan polislerin bir kısmı açığa alındı. Polislerin görevden alınması tartışılırken, Cumhuriyet gazetesi, Emniyet’te dikkkat çeken bir gelişmeyi öğrendi.







EMNİYET'TEKİ TELEFONLA ANNESİNİ ARAYIP BITCOIN İSTEDİLER

Yargı ve emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Dilan Polat soruşturması kapsamındaki operasyonda C.N.G. isimli kadın gözaltına alındı.





Evinde yapılan aramalarda cep telefonuna da el koyulan C.N.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak İstanbul Emniyeti Mali Şube’de muhafaza edilen cep telefonuyla, C.N.G. serbest bırakıldıktan sonra, annesi arandı. Cep telefonundaki fotoğraflar ve bilgilerin sosyal medyada paylaşılmaması karşılığında verilecek Bitcoin hesabına, C.N.G.’nin hesabındaki tüm Bitcoinlerin gönderilmesi istendi ve “Bunun için 10 dakikanız var” denildi. Şantajla rüşvet istenen C.N.G., telefon konuşmasının ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.







İFADE VERDİ, SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI: BİR GECEDE ÜÇ KERE ARADILAR

Kripto parayla yakından ilgilenen C.N.G., yaşanan olaydan sonra savcılığa giderek ifade verdi. İfadesinde cep telefonuna el konulduğunu ve hattının da içinde takılı olduğunu belirten C.N.G., şunları kaydetti:





“5 Kasım 2023 tarihinde sabah saat 05.30 sıralarında Sulh Ceza Hakimliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Aynı günün akşamı uykusuz olduğum için ben uyurken 00.02'de anneme ait olan cep telefonu 0550 ... 25 25 numaralı cep telefonundan arandı. Telefonu kız kardeşim açtı ancak şahıs herhangi bir ses vermedi ve telefonu kapandı. Aynı tarihte 2 dakika sonra yine annemin telefonu benim soruşturma kapsamında el konulan ve inceleme altından olan cep telefonum tarafından aranmıştır. Telefonu yine kardeşim açtı. Karşıdaki erkek şahıs kardeşime 'Hemen 10 dakika içinde (hatırlayamadığımız bir numaraya) Bitcoin hesabıma yatırmaz isen telefonundakileri ifşa edeceğim' demiştir. Bu aramadan 3 dakika sonra ise yine annemin telefonunu aradı. Telefonu bu sefer annem açtı. Annem karşıdaki şahsa yaptığının suç olduğunu ve şikayet edeceğini söyledi."





İfadelerin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken polislerin görevden alınması dikkat çekti.