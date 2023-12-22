Alanyaspor İstanbul'da Beşiktaş'ı yıktı!

İkinci yarının son dakikalarında öne geçen Corendon Alanyaspor, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un yaptığı hata sonucu farkı 2'ye çıkardı.





Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş seyircisi önünde Corendon Alanyaspor'u konuk etti.Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin hemen başında öne geçen siyah beyazlılar skoru koruyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Rıza Çalımbay yönetiminde bir çıkış arayan Kartal havlu attığı Avrupa'dan sonra lige döndüğü ilk maçta da galip gelemedi.Geçen hafta ligde Fenerbahçe derbisinde 3-1 mağlup olan Kartal, seyircisi önünde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a da 3-1 kaybetti.Beşiktaş 9. dakikada Omar Colley'in golü ile maçta öne geçti. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cenk Tosun'un doğrudan kaleye gönderdiği şutunda barajdan seken topu önünde bulan Omar Colley, düzelterek yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.38'de Corendon Alanyaspor, Yusuf Özdemir'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Daniel Amartey topu uzaklaştıramadı ve araya giren Yusuf Özdemir, Mert Günok'un açılmasından da faydalanarak sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlara yolladı.87'de Corendon Alanyaspor, hızlı gelişen atakta Nicolas Janvier'in ceza sahası içinde bombom pozisyonda bulduğu golle maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Oğuz Aydın ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Nicolas Janvier, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara attı.Uzatma dakikalarında Corendon Alanyaspor, Carlos Eduardo'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Mert Günok'un uzaklaştıramadığı pasta Oğuz Aydın'a çarpan topu önünde bulan Carlos Eduardo, sağ çaprazda uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla golü attı ve skoru belirledi.Bu sonucun ardından Beşiktaş 26 puanla 5. sırada kaldı. Alanyaspor ise 17 puanla 15. sıraya çıktı. Son 3 maçta 7 puan alan Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor İstanbul'da kritik bir galibiyet elde etti.Beşiktaş iç sahadaki son 3 maçında kalesinde tam 11 gol gördü ve kan kaybına 'dur' diyemedi.