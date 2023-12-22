Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor'a 3-1 kaybettikleri maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti değerlendiren ve takımdaki bir çok oyuncuyu eleştiren Çalımbay, kaleci Mert Günok için "Ya sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" ifadelerini kullandı.





Eksik oyuncuları olduğunu hatırlatan Çalımbay, "İnsanlar yanlış anlıyorlar ama yine de söyleyeceğim. Çok sakat oyuncumuz vardı ve hala da var. Biliyorsunuz yeni yönetim 5 ismi kadro dışı bıraktı. O oyuncuların kariyerleri iyi ama beklenti verememişlerdi. Yönetimin bu gidişat neticesinde bir karar vermesi gerekiyordu. Elimizde oyuncularımız zaten kısıtlı. Kadro dışı oyuncular da eklenenince elimiz daha da zorlaştı. Gerekli bölgelere yapılacak transfer takviyesi ile toparlanmak imkan dahilinde. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bu takım şu anda çok kırılgan. Takım denilince daha birlik ve beraberlik olması gerekiyor. Bazı oyuncularımız takıma tam anlamıyla her şeyini vermiyor. Takımın birbiriyle bağı yok. Beşiktaşa geldiğimde kendime acıdım. Sezon başında gelsem, bu takımın yarısını almazdım. Takıma geldiğimden itibaren genç arkadaşlara da elimden geldiğince şans vermeye çalıştım. Sakaryada oynadığımız hazırlık maçında hemen hepsini deneme, görme şansım oldu. Bugün de sahaya sürebileceğim kadarıyla şans vermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.





Altyapıda oynatacak stoper bulamadığını aktaran Rıza Çalımbay, ''Bizim stoperlerimiz vardı ama sakatlar şu an da. Altyapıda dahi sahaya süreceğim stoper bulamadım. Takıma transfer edilen oyuncular da bunlar. Sahaya çıkarken elimizde olan oyuncular ile karşılaşmaya çıkmak zorundayız. Beşiktaşa geldiğim günden itibaren en oturaklı ve iyi oyunumuzu oynadık diyebilirim. İstatiksel olarak iyiydik ama skor olarak kaybettik. Bazen istatistikler işe yaramıyor. Bugün Alanyaspor'a karşı kendi elimizle yenildik. Amartey orada son adam. Geride bir tek kalecisi var. Topa vurarak uzaklaştırması gerekiyor. Ama doğru hamleyi yapamadı'' şeklinde konuştu.





Oyuncularına eleştirilerine devam eden Rıza Çalımbay, "Gedson oynayabilirdi mesela, oynayabilirdi. Ayağı o kadar önemli değildi, oynayabilirdi." açıklamasını yaptı. İşte tecrübeli hocanın açıklamalarından diğer satır başları:Ahmet Nur Çebi'nin kendisini arayarak çağırdığını söyleyen Çalımbay şu ifadeleri kullandı: ''Ben evimde otururken Ahmet Nur Çebi beni arayıp çağırdı. Maçları söyledi ve konuştuk. Beşiktaş zorda ise gelirim dedim ve geldim. Yaptığım anlaşmada haziran ayına kadar takımın başında olacaktım fakat ek bir maddeye göre yeni gelecek yönetim 15 gün içerisinde karar verme yetkisine sahipti. Sözleşmem devam ediyor. Takımın bütün durumunu ve analizimi Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim öncesi bildirdim. Ben ihtiyaç olduğunda bu kulübe koşmaktan vazgeçmedim. Çağırıldığımda elimden geleni yaptım. Ama benim takımın başına beni geçirin diye bir isteğim olmadı. Teklifi ben yapmadım. Şu anda 27 Aralık'a kadar sözleşmem var.''