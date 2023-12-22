Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi /22 Aralık 2023 01:24

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdığını açıkladı.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Beşiktaş'ta, 10 Kasım günü teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir" denildi.

Çalımbay'a teşekkür edilen açıklamada, "Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

ÇALIMBAY, FUTBOLCULARI VE YÖNETİMİN KADRO DIŞI KARARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Rıza Çalımbay, Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından futbolcuları ve yönetimin 5 oyuncuyu kadro dışı bırakma kararını eleştirmişti.

Çalımbay, "Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok kırılgan bir takım. Çok yüklenme yapılmış bir takım. Takımın bağı yok. Yıllardan beri ilk kez kadro dışı oluyor. Takımda tam her şeyini vermeyen oyuncular var. Düzeltmeye çalıştık. Yeni yönetim geldi. 5 kişiyi kadro dışı bıraktı. Bu oyuncuların kariyeri mükemmel. Bu isimler bu maçta oynasalardı böyle olmazdı. Beşiktaş'ta olmaması gerekiyordu. Bu, takımı bozuyor. Zaten kadro kuramıyorum. Daha da zor oluyor" demişti.
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