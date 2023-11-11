İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nden Olağanüstü 'Ortak Zirve'

İsrail-Hamas savaşı sürerken Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.



Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'yi aralıksız şekilde vurduğu savaş ikinci ayında sürerken Arap ve Müslüman ülke liderleri Riyad'da bir araya geliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Erdoğan ile birlikte ziyarete katıldı.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de zirve için Riyad'a gitmeden önce havalimanında Gazze için 'konuşma değil eylem gerektiğini' söyledi.



Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ise "Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırı, sivillerin hedef alınması ve İsrail işgal yetkililerinin uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle" cuma günü bir kınama açıklaması yaptı.



Zirvede İslam dünyasının temsilcilerinin, İsrail Hamas savaşı karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.



Zirve oturumunda hitapta bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.



Savaş başlangıcından beri bin 200 İsrailli ve 11 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.