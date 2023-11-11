Samanyolu Haber /Dünya / Konferans için Fransa'ya gelen Filistinli aktivist sınır dışı edildi /11 Kasım 2023 14:09

Konferans için Fransa'ya gelen Filistinli aktivist sınır dışı edildi

Fransa İçişleri Bakanlığı, 7 Ekim'de Hamas tarafından İsrail'e düzenlenen saldırının ardından Dakka'nın ülkeden ayrılmasını istedi. Filistinli aktivist Meryem Abu Dakka 50 günlük vizeyle konferanslara katılmak için gittiği Fransa'dan sınır dışı edildi.

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Orta Doğu sorunlarıyla ilgili düzenlenecek konferanslara katılmak üzere Fransa'da bulunan Filistinli 72 yaşındaki Meryem Abu Dakka programını tamamlayamadan Mısır'a sınır dışı edildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, 7 Ekim'de Hamas tarafından İsrail'e düzenlenen saldırının ardından Dakka'nın ülkeden ayrılmasını istedi.

Ancak yerel mahkeme İçişleri Bakanlığı'nın bu talebine yürütmeyi durdurma kararı aldı. En üst idari yargı birimi olan Danıştay'a taşınan davada alt mahkemenin kararı bozuldu.

Avrupa Birliği tarafından 'terör örgütü' olarak tanınan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi olmakla suçlanan Dakka, kararın ardından cuma günü Mısır'a sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilmesini 'Filistin'in bir devlete ve kimliğe sahip olma hakkına yönelik bir saldırı' olarak niteleyen Dakka, "Geçirdiğim süreç demokratik bir yönetime yakışmıyor" dedi.

Dakka'nın avukatı ise sınır dışı edilen müvekkili ile ilgili davayı temyize taşıyacağını ve gerekirse Avrupa İnsan hakları Mahkemesi'ne gideceğini kaydetti.
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