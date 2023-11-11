Samanyolu Haber /Politika / MHP ve Yargıtay arasındaki kirli ilişkiler deşifre oluyor /11 Kasım 2023 13:24

MHP ve Yargıtay arasındaki kirli ilişkiler deşifre oluyor

MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in Yargıtay 3. Daire üyesinin kızının nikah şahidi olduğu ortaya çıktı. Yönter bu durumu ortaya çıkaran gazeteciyi 'Nefesimiz ensende' diyerek tehdit etti.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararını uygulamadı. Yargıtay’ın bu hamlesi kamuoyunda ‘yargı darbesi’ olarak nitelendirilirken, ilgili dairenin MHP ile ilişkisi de sık sık gündeme geliyordu.

Gazeteci Alican Uludağ, MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in Yargıtay 3. Ceza Daire üyesi H.Y.’nin kızının nikah şahidi olduğunu ortaya çıkardı.

Yönter’in 1 Temmuz 2022’de paylaştığı sosyal medya gönderisini paylaşan gazeteci Uludağ, "’AYM'yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız’ diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi H.Y.'nin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

GAZETECİYE TEHDİT

Yönter ise, sosyal medya hesabından Alican Uludağ’ın gönderisini alıntılayarak, Uludağ’ı Türk düşmanı olmakla suçladı ve ‘Nefesimiz ensende’ diyerek tehdit etti.

Yönter gönderisinde şunları söyledi:

Türk düşmanı Alican…Nefesimiz ensende…Sen gazeteci değil tetikçi bir militansın…Evet nikah şahidiydim, bununla da iftihar ederim. Bir düğünü bile müptezel ve mülevves emellerine alet ediyorsun ya bin kez lanet olsun sana…


‘AYM’Yİ YA KAPATACAĞIZ YA DA YAPILANDIRACAĞIZ’ DEMİŞTİ

AYM’ye karşı savaş açan MHP’li Yönter, katıldığı televizyon programında "Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM’ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. AYM geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. AYM bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi" diye konuşmuştu.
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