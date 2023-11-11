Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsrail bebek öldürmeye son vermeli

Élysée Sarayı’nda BBC’ye konuşan Macron, yapılan bombardımanın “meşruiyeti olmadığını” da kaydetti ve “ateşkesin” İsrail’in yararını olacağını savundu.



Macron, İsrail’e seslendi ve “bu bombardımanı sonlandırma çağrısı yapıyoruz” dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı İsrail’in kendisini savunma hakkı olduğunu kabul ettiklerini de vurguladı.



Hamas’ın 7 Ekim saldırısını “terörist bir eylem” olarak da tanımladı ve kınadı.



Macron, ateşkes çağrısına ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de katılmasını umduğunu söyledi.



İsrail bir ayı aşkın bir süredir Gazze’ye havadan vuruyor ve askeri hedefleri bombaladığını savunuyor.



Tel Aviv’in sivil ölümlerini engellemek için önlem aldığını savunmasına karşın, Gazze’deki sağlık kurumu yetkilileri bombardımanlarda ölen sivillerin sayısı 11 bini aştığını kaydediyor.



Paris’teki Gazze konferansından bir gün sonra BBC’ye konuşan Macron, “Bugün siviller bombalandı. Bunlar çocuk, kadın ve yaşlı kişilerdi, bombalandılar ve öldürüldüler. Bu durumun bir açıklaması ve kabul edilebilir tarafı yok. İsrail’e bombardımanı durdurma çağrısı yapıyoruz” dedi.



Netanyahu hızla yanıt verdi



Macron uluslararası yasaların çiğnenip çiğnenmediğine karar verecek kişinin kendisi olmadığını söyledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macron’un açıklamalarına hızla yanıt verdi ve İsrail’in değil Hamas’ın kınanması gerektiğini savundu.



Netanyahu’nun yazılı açıklamasında “Bugün Hamas’ın Gazze’de işlediği suçlar yarın Paris’te, New York’ta ve dünyanın diğer yerlerinde işlenecek” mesajı da vardı.