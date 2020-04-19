Samanyolu Haber /Dünya / İspanya’dan corona virüsü açıklaması /19 Nisan 2020 16:00

İspanya’dan corona virüsü açıklaması

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da corona virüsü ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Önceki gün 565 insanın yaşamını kaybettiği ülkede son 24 saat içerisinde 410 insanın öldüğü açıklandı. Ülke genelindeki vaka sayısı da 191 bin 726'dan 4 bin 218 artarak 195 bin 944'e çıktı.

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Corona virüsü salgınının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya’dan yüzleri güldüren açıklama geldi…

İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 410 olduğunu duyurdu. Önceki gün bu sayı 565’ken ülke genelinde corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 20 bin 453’e çıktı.

VAKA SAYISI 195 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan yapılan açıklamada ülke genelinde corona virüsü vaka sayısı 4 bin 218 artarak 191 bin 726’dan 195 bin 944’e çıktı.

Bu verilerle birlikte İspanya, dünyada corona virüsü vaka sayısının en çok görüldüğü ikinci ülke oldu. Bu kategoride ABD’den sonra ikinci sırada olan İspanya, corona virüsüne bağlı ölüm sayısında da ABD ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
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