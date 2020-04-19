İspanya’dan corona virüsü açıklaması

Corona virüsü salgınının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya’dan yüzleri güldüren açıklama geldi…







İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 410 olduğunu duyurdu. Önceki gün bu sayı 565’ken ülke genelinde corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 20 bin 453’e çıktı.





VAKA SAYISI 195 BİNİ GEÇTİ





Öte yandan yapılan açıklamada ülke genelinde corona virüsü vaka sayısı 4 bin 218 artarak 191 bin 726’dan 195 bin 944’e çıktı.





Bu verilerle birlikte İspanya, dünyada corona virüsü vaka sayısının en çok görüldüğü ikinci ülke oldu. Bu kategoride ABD’den sonra ikinci sırada olan İspanya, corona virüsüne bağlı ölüm sayısında da ABD ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.