İspanya: Filistin devletini tanımaya hazırız

DW Türkçe'de yer alan habere göre Sanchez mecliste yaptığı konuşmada, İrlanda ve Maltalı mevkidaşlarıyla bu önemli adımı atmak konusunda görüştüklerini ifade ederek "İspanya Filistin devletini tanımaya hazırdır" dedi. Filistin'in tanınmasının doğru bir adım olacağını belirten İspanya Başbakanı, "Çünkü toplumda çoğunluk bunu talep etmektedir, Avrupa'nın jeopolitik çıkarları açısından önemlidir ve uluslararası toplum Filistin devletini tanımazsa ona yardım da edemez" diye konuştu.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin kurulacak bir Filistin devletinin tanınmasından yana olduğunu belirtti.Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını sert bir şekilde eleştiren Sanchez, "İsrail hükümetinin Hamas'ın terör saldırısına yanıtının tamamen orantısız olduğunu ve bu orantısız tepkinin on yıllardır geçerli insanî hukuku ayaklar altına aldığını, Ortadoğu ve tüm dünyada istikrarı tehdit ettiğini" söyledi.İspanya Başbakanı, "Buna ek olarak Gazze Şeridi'nde 33 binden fazla insan ölmüştür. Bir milyon masum insan her gün açlık çekmektedir. Yarım milyon insan her gün depresyon ve anksiyete içinde yaşamaktadır. Ve her gün on çocuk bacağını ya da kolunu kaybetmekte, genelde anestezi bile yapılamadan ampute edilmektedir" ifadelerini kullandı.Sanchez Kasım ayı sonunda yaptığı açıklamada AB'yi Filistin devletini tanımaya çağırmış, AB'nin bu yönde ortak bir adıma yanaşmaması durumunda İspanya'nın kendi kararını alacağını belirtmişti.Sanchez'in bu açıklamasına İsrail sert tepki göstermiş, kendi Madrid Büyükelçisini istişareler için merkeze çağırırken İspanya'nın Büyükelçisi de Dışişleri'ne çağrılmıştı. İsrail hükümeti, ABD ve Batı ülkelerinin baskılarına rağmen iki devletli çözümü reddediyor