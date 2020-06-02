Samanyolu Haber /Dünya / İspanya önemli bir dönemeci geçti: 24 saatte hiç ölüm yaşanmadı /02 Haziran 2020 08:39

İspanya önemli bir dönemeci geçti: 24 saatte hiç ölüm yaşanmadı

İspanya'da Mart ayından bu yana ilk kez virüs sebeiyle ölüm yaşanmadı

SHABER3.COM

İspanya korona virüs ile ilgili mücadelesinde tarihi bir dönemeci geçti. Avrupa'nın İtalya ile birlikte korona salgınının en şiddetli yaşandığı ülke olan İspanya  dün  Mart ayından bu yana ilk kez 24 saatlik bir sürede yeni koronavirüsten resmi bir ölüm yaşanmadı 

Acil sağlık müdahale birimi , son 24 saat içinde sadece 71 yeni COVID-19 enfeksiyonu olduğunu bildirdi .İspanya ilk iki ölümünü 3 Mart'ta açıklamıştı. Ardından ölüm haberleri ardı ardına katlanarak gelmişti . 2 Nisan'da 24 saat içinde 950 ölüm haberiyle tarihi rekor kırılmıştı Bugüne kadar İspanya'da resmi olarak 240.000 vaka tespit edilirken  27.127 ölüm kayıtlara geçti 

İspanya, İtalya'dan sonra ölüm oranının en çok olduğu ikinci Avrupa ülkesiydi. Dünyanın en katı kilitlenmelerinden biri Mart ayı ortalarından itibaren ülkede gerçekleşti İspanya'da da kısmi gevşemeler başladı  Ancak İspanyol hükümeti tehdidin sona ermediğini ve kısıtlamaların gevşetilmesinin geri alınabileceği konusunda sürekli uyarıyor .
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçtiğimiz hafta sonu parlamentodan hükümetin özel olağanüstü hal yetkilerinin iki hafta daha uzatılmasını isteyeceğini söyledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya önemli bir dönemeci geçti: 24 saatte hiç ölüm... Sonraki Haber >>

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

İnsanlık için büyük bir adım

İnsanlık için büyük bir adım

Yozlaşmışlıktan ve şiddetten bıktık!

Yozlaşmışlıktan ve şiddetten bıktık!

Yine polis şiddeti!

Yine polis şiddeti!

ABD'de protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi, aracı ateşe verildi

ABD'de protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi, aracı ateşe verildi

Gergerlioğlu: Mensubu olmasam da cemaate iktidarın diliyle seslenmem

Gergerlioğlu: Mensubu olmasam da cemaate iktidarın diliyle seslenmem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:59:44