İspanya önemli bir dönemeci geçti: 24 saatte hiç ölüm yaşanmadı

İspanya korona virüs ile ilgili mücadelesinde tarihi bir dönemeci geçti. Avrupa'nın İtalya ile birlikte korona salgınının en şiddetli yaşandığı ülke olan İspanya dün Mart ayından bu yana ilk kez 24 saatlik bir sürede yeni koronavirüsten resmi bir ölüm yaşanmadı







Acil sağlık müdahale birimi , son 24 saat içinde sadece 71 yeni COVID-19 enfeksiyonu olduğunu bildirdi .İspanya ilk iki ölümünü 3 Mart'ta açıklamıştı. Ardından ölüm haberleri ardı ardına katlanarak gelmişti . 2 Nisan'da 24 saat içinde 950 ölüm haberiyle tarihi rekor kırılmıştı Bugüne kadar İspanya'da resmi olarak 240.000 vaka tespit edilirken 27.127 ölüm kayıtlara geçti





İspanya, İtalya'dan sonra ölüm oranının en çok olduğu ikinci Avrupa ülkesiydi. Dünyanın en katı kilitlenmelerinden biri Mart ayı ortalarından itibaren ülkede gerçekleşti İspanya'da da kısmi gevşemeler başladı Ancak İspanyol hükümeti tehdidin sona ermediğini ve kısıtlamaların gevşetilmesinin geri alınabileceği konusunda sürekli uyarıyor .

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçtiğimiz hafta sonu parlamentodan hükümetin özel olağanüstü hal yetkilerinin iki hafta daha uzatılmasını isteyeceğini söyledi.