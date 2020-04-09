İspanya'da Koronavirüs sonrası yeni tarım kararı...

sol.org.tr'de yer alan habere göre İspanya hükümeti, göçmenlere ve işsizlere tarım sektöründe geçici istihdam sağlanacağını duyurdu.





AFP'nin aktardığına göre, hükümet dış borç açığını kapatmak ve salgın nedeniyle oluşabilecek gıda kıtlığının önüne geçmek için çiftliklerin 75-80 bine yakın kişiyi işe alabileceğini söyledi. Söz konusu uygulamanın 30 Haziran tarihine kadar süreceği belirtildi.





Yeni uygulamaya göre, işe girecek olanlar, işsizlik sigortasından yararlanmaya devam edecek. İşe girmek isteyen göçmenlerin ise İspanya'da oturma izni almış olması gerekiyor. Tarım Bakanı Luis Planas, 30 Haziran'dan önce süresi dolacak olan çalışma izinlerinin yenileneceğini açıkladı.





Planas, tarım sektörüne yapılacak bu desteğin yalnızca iç piyasayı güçlendirmeyi değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'ne ihracatı güvence altına almayı da hedeflediklerini söyledi.





Görüntülü basın toplantısı düzenleyen Planas, "Ürünlerimizin üçte ikisi AB'ye satılıyor. Bu ticaret trafiğini ayakta tutmamız gerekiyor, çünkü önemli bir gelir kaynağımız" açıklamasında bulundu.





Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da ekonomik faaliyetler de büyük oranda durmuş durumda.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, siyasi partilere salgının ardından "ülke ekonomisini yeniden canlandırmak" için ortak çalışma çağrısı yapmıştı.