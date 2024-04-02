Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Al Jazeera'yı yasaklıyor /02 Nisan 2024 09:00

İsrail Al Jazeera'yı yasaklıyor

İsrail Parlamentosu, hükümete aralarında Al Jazeera’nın da bulunduğu kanalların yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasayı onayladı.

SHABER3.COM

Başbakan Benyamin Netanyahu, Al Jazeera’nın ülkedeki bürosunu kapatmak için “derhal harekete geçeceğini” söyledi.

ABD ise durumdan kaygılı olduğunu ifade etti.

Yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişleri yasak olduğu için, Al Jazeera’nın Gazze’de yerleşik muhabirleri, savaşı alandan bildiren tek gazeteciler olarak kaldı.

İsrail Parlamentosu Knesset, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülen yabancı kanalların “geçici olarak” kapatılmasına izin veren yasayı onayladı.

Yasak 45 gün boyunca geçerli olacak ve yenilenebilecek. Yasa ise Temmuz’a dek ya da Gazze’deki büyük çatışmaların sona ermesine dek yürürlükte kalacak.

Netanyahu X hesabından yaptığı açıklamada “Al Jazeera artık İsrail’den yayın yapamayacak” dedi ve kurumu “terörist kanal” diye tanımladı.

İsrailli yetkililer yıllardır Al Jazeera’yı İsrail karşıtı olmakla suçluyor. Ancak kanala yönelik eleştiriler Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırıdan sonra iyice arttı.

İsrail makamları, Al Jazeera’nın Hamas ile yakın bağlantıları olduğun savunurken, kanal bu suçlamayı reddediyor.

Al Jazeera’dan yapılan yazılı açıklamada “Netanyahu kanala ve kanal çalışanlarının haklarına karşı yeni yalanlar ve suçlamalar sunmak dışında, Al Jazeera ve basın özgürlüğüne karşı saldırılarını dünyaya meşru gösteremiyor” denildi.

Açıklamada “Tahrikleri ve yüz kızartıcı bir şekilde yaptığı yanlış suçlamalarının ardından, Al Jazeera çalışanlarının ve dünya genelindeki bürolarının güvenliğinden İsrail Başbakanını sorumlu tutuyor” ifadeleri de yer aldı.

Kanal, İsrail’i çalışanlarını kasten hedef almakla suçluyor. Al Jazeera Gazze Büro Şefi Wael El Dahduh’un oğlu Hamza Al Dahduh İsrail saldırısında öldürülmüştü. İsrail ise gazetecileri hedef aldığı suçlamasını reddediyor.

Al Jazeera’nın merkezinin bulunduğu Katar, İsrail ve Hamas arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapıyor. Daha önce Katar’ın arabuluculuğuyla geçici bir ateşkes sağlanmış ve 105 İsrailli rehine serbest bırakılmıştı.

Al Jazeera’ya yönelik hamlenin görüşmeleri etkileyip etkilemeyeceği net değil.

İsrail daha önce de daha küçük bir Lübnan kanalı, Al Mayadeen’in ülkede faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre, yasak sorulduğunda “Doğruysa, böyle bir hamle kaygı verici” dedi.

1996’da kurulan Al Jazeera, yöneticilere ve hükümetlere yönelik eleştirileri Orta Doğu’daki medya yapısını değiştirmişti.
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