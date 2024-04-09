Samanyolu Haber /Gündem / İsrail’le ticaret karizmayı çizdi: Fidan devreye sokuldu /09 Nisan 2024 01:07

İsrail’le ticaret karizmayı çizdi: Fidan devreye sokuldu

İsrail ile ilişkiler yüzünden zor günler geçiren AKP yönetimi yeni önlemler almaya başladı. Eleştirilere rağmen ticareti kesmeyen hükumet, Hakan Fidan ile İsrail üzerinden gelen tepkileri yumuşatmaya çalışıyor.

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Bold Medya'nın haberine göre İsrail ile ilişkiler yüzünden seçimlerde ilk kez 2. parti konumuna düşen AKP hükümeti, Taksim’de başörtülü protestoculara yönelik polis şiddetinin ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Son olarak TR724, Türkiye’nin İsrail jetlerine yakıt sattığını ortaya koydu.

Artan eleştiriler AKP yönetimini önlem almaya zorladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail konusunda basın açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Fidan, “en doğru ve cesur” tavrı takındıklarını savunduğu açıklamasında “Biz olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındık. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin İsrail’e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadık. Bu konuda da başarılı olduk” ifadelerine yer verdi.

Fidan, “Bugün itibari ile Gazze’ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9’uncu yardım gemimiz yolda” dedi.

Bakan Fidan, İsrail’e ateşkes ilan edene kadar tedbir uygulanacağını açıklayarak, “Bu durum karşısında biz de İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler, ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar, bu tedbirlerimiz devam edecektir” diye konuştu.
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