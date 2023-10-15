Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusu duyurdu: 'Kapsamlı saldırıya hazırlanıyoruz' /15 Ekim 2023 08:56

İsrail ordusu duyurdu: 'Kapsamlı saldırıya hazırlanıyoruz'

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan 'koordineli' saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.

NE OLMUŞTU?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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