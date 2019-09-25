Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de hükümeti kurma görevinin verildiği isim belli oldu /25 Eylül 2019 22:39

İsrail'de hükümeti kurma görevinin verildiği isim belli oldu

Netanyahu hükümeti kuramazsa bu görev Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'ye verilecek.

SHABER3.COM

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimin ardından yaşanan siyasi çıkmazı aşmak için hükümeti kurma görevini Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu'ya verdi.

Netanyahu'nun 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Ancak başarısız olunması durumunda süre 14 gün daha uzatılabiliyor.

Netanyahu hükümeti kuramazsa bu görev Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'ye verilecek.

17 Eylül'de yapılan ikinci erken seçimde Netahyahu'nun lideri olduğu aşırı sağcı Likud Partisi ile eski ordu komutanı ve merkezde yeralan Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz hükümeti kurmak üzere mecliste çoğunluğu sağlayamadı.
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