Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de protestocular Netanyahu'nun konvoyunu engellemeye çalıştı /17 Mart 2024 10:28

İsrail'de protestocular Netanyahu'nun konvoyunu engellemeye çalıştı

İsrail'in Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında yaklaşık 2 bin gösterici, "7 Ekim'den sen suçlusun" sloganı attı.

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İsrail'de hükümet karşıtı protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun şahsi konutundan çıkan Başbakanlık konvoyunu engellenmeye çalıştı.

İsrail'in genelinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin getirilmesi, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle farklı farklı protesto gösterileri düzenlendi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında da yaklaşık 2 bin gösterici İsrail bayraklarıyla toplandı.

Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıyan göstericiler, "Sen baştasın sen sorumlusun", "Artık git", "7 Ekim'den sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

İsrail Başbakanlığı logosunu taşıyan bir konvoy Netanyahu'nun konutundan çıkarken hükümet karşıtı göstericiler araçları engellemeye çalıştı.

Başbakanlık korumaları ve diğer güvenlik güçleri konvoyun geçişini sağlamak için göstericileri yoldan uzaklaştırdı. Konvoyda Netanyahu'nun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Göstericiler daha sonra sahil yolu üzerinden Netanyahu'nun konutuna doğru ilerlemeye çalıştı. İsrail polisi, bölgede konuşlanarak göstericilerin yürüyüşünü engelledi.

Göstericiler bu alanda ateş yaktı. İsrail polisi, 4 göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail'de Netanyahu ve koalisyon kurduğu aşırı sağcı hükümetin karşıtları ve Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, her cumartesi ülke genelinde gösteriler düzenliyor.
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