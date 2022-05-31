İsrail'in Türkiye'deki 100'den fazla vatandaşına telefon

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İran'daki suikastların olağan şüphelisi İsrail, son Devrim Muhafızları suikastının sorumluluğuyla ilgili ABD'yi bilgilendirmesinin basına sızması sonrası, İsraillilerin İran'ın saldırı tehdidi altında olduğuna dair uyarılarını Türkiye özelinde sıradışı bir boyuta taşıdı. İran'daki suikastların olağan şüphelisi İsrail, son Devrim Muhafızları suikastının sorumluluğuyla ilgili ABD'yi bilgilendirmesinin basına sızması sonrası, İsraillilerin İran'ın saldırı tehdidi altında olduğuna dair uyarılarını Türkiye özelinde sıradışı bir boyuta taşıdı.





İran'da 22 Mayıs'ta başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Albayı Seyyad Hodayi'nin suikasta kurban gitmesinin sorumlusu olduğunu ABD'ye ilettiği basına sızan İsrail, bununla ilgili Tahran'dan yükselen intikam yeminleriyle ilgili aldığı güvenlik önlemlerine, 100'den fazla vatandaşına 'hemen Türkiye'den ayrılmaları' uyarısını da ekledi.





'Geri dönün'





İlkin İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye ve çevre ülkelerdeki 'İranlı terörist ajanlardan' İsraillilere yönelik somut bir tehdit olduğunu söyleyerek Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı.





'Somut ve acil tehdit'









'Mossad'ın engelledikleri'





Haberde 'İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın İran'ın dünya çapında üst düzey İsrailli kişilikleri ve İsrailli işinsanlarını hedef alma çabalarını engellediği, bu başarısızlıklardan sonra İran'ın hedefini Türkiye'deki sıradan İsraillilere doğru genişlettiği' iddiasına yer verildi.





'İsrailli turistler hedefte korkusu'





Kan TV de 'İsrail'in İran'ın Türkiye'deki sıradan İsrailli turistleri hedef almakta olduğundan korktuğu' iddiasında bulundu.









Ardından İsrail televizyon kanalları, İsrail güvenlik yetkililerinin Türkiye'deki 100'den fazla İsrail vatandaşını telefonla arayıp 'İran'ın hedefinde' oldukları konusunda doğrudan uyardığını ve geri dönmelerini istediğini duyurdu.Kanal 12'nin kaynak açıklamadığı haberinde "İran'ın Türkiye'deki İsraillilere saldırma tehdidi somut ve acil… Belli ki şu anda harekete geçmeyi planlayan bir [İranlı] altyapı var" denildi.