İsrailli üst düzey yetkili gizlice Saray’da ağırlanmış

İsrail basını, Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz’in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştüğünü aktardı.



İsrail basını, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye gelmesi beklenirken, üst düzey bir İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin geçen ay “gizlice” Türkiye’ye geldiğini aktardı.





USHPİZ SARAY’DA KALIN’LA GÖRÜŞTÜ

Times of Israel gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart ayında Türkiye’ye geleceğini açıklamasını hatırlattığı haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz’in geçen ay Herzog ziyaretine hazırlık olarak Türkiye’ye geldiğini aktardı. Ushpiz’in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştüğü belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ushpiz’in ziyaretine ilişkin açıklama yapmadı.





ERDOĞAN HERZOG’UN ZİYARETİNİ BİR BUÇUK AY ÖNCESİNDEN DUYURDU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat’ta Ukrayna’ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart ayının ortalarında Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtmişti. Erdoğan, “Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız” demişti. Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dün telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Görüşmede iki liderin, “yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı” belirtilmişti.



