Samanyolu Haber /Gündem / İsrailli üst düzey yetkili gizlice Saray’da ağırlanmış /10 Şubat 2022 17:10

İsrailli üst düzey yetkili gizlice Saray’da ağırlanmış

AKP Hükumeti, “one minute” ve Mavi Marmara olayları nedeniyle kopma noktasına gelen İsrail’le ilişkileri geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda geçen ay Türkiye’ye gelen İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz’in Saray’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la gizli bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

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İsrail basını, Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz’in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştüğünü aktardı.
İsrail basını, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye gelmesi beklenirken, üst düzey bir İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin geçen ay “gizlice” Türkiye’ye geldiğini aktardı.

USHPİZ SARAY’DA KALIN’LA GÖRÜŞTÜ
Times of Israel gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart ayında Türkiye’ye geleceğini açıklamasını hatırlattığı haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz’in geçen ay Herzog ziyaretine hazırlık olarak Türkiye’ye geldiğini aktardı. Ushpiz’in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştüğü belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ushpiz’in ziyaretine ilişkin açıklama yapmadı.

ERDOĞAN HERZOG’UN ZİYARETİNİ BİR BUÇUK AY ÖNCESİNDEN DUYURDU
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat’ta Ukrayna’ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart ayının ortalarında Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtmişti. Erdoğan, “Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız” demişti. Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dün telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Görüşmede iki liderin, “yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı” belirtilmişti.

 
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