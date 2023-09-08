Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da metro istasyonunda yangın paniği /08 Eylül 2023 19:48

İstanbul’da metro istasyonunda yangın paniği

Yürüyen merdivenlerin motorunda çıkan yangın, Vezneciler metro durağında paniğe neden oldu.

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Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul’da M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Vezneciler durağında, yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.

Saat 16.00 sularında yaşanan yangın nedeniyle istasyondaki yolcular panik yaşadı.

Vatandaşların yangın tüpleriyle söndürme çalışmaları sonuç vermezken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa süre söndürdü.

Yaşananları anlatan Bekir Sirkeci “Bir anda dumanlar çıkıyordu, bendeki tüpü yandaki tüpü aldım koştum alevler çıkıyordu. İlk anda alevleri söndürdük ondan sonra tüpümüz bitti ikinci tüpü aldık o da bitti daha sonra itfaiye yetişti yani” ifadelerini kullandı.
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