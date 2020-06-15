İstanbul Üniversitesi’nden deprem raporu

Raporda, "Bölgede çok sayıda aktif fay parçasının olması nedeniyle, bugün olduğu gibi gelecekte de yıkıcı depremlerin olması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.





“YIKICI DEPREMLERİN OLMASI MUHTEMEL”





Bölgede ileride yıkıcı depremler olabileceğinin belirtildiği raporda şöyle denildi:





* Karlıova’da 1998 yılında meydana gelen depremin büyüklüğü ise Mw 5.1’dir.





* Karlıova’nın güneyinde 01.05.2003 Bingöl (Mw 6.3), 08.03.2010 Elazığ-Palu (Mw 6.1) ve 24.03.2020 Elazığ-Sivrice (Mw 6.5) depremleri, bölgedeki küçük depremlerin sayıca az olduğunu, buna karşın aralıklarla orta ve büyük depremlerin bölgede yıkıcı etkisi olduğunun en önemli kanıtlarıdır.





* Karlıova Depremine ait detaylı bilgiler, ana şok ve artçılarının ileri sismolojik analizleri sonrasında ortaya çıkacaktır.





* Bölgede çok sayıda aktif fay parçasının olması nedeniyle, bugün olduğu gibi gelecekte de yıkıcı depremlerin olması muhtemeldir.