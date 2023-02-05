İstanbul ve Ankara’da eğitime 'kar' engeli

İstanbul ve Ankara valileri sosyal medyadan attıkları mesajla okulların tatil edildiğini açıkladılar





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan şunları yazdı: “İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.”





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil haberi duyurulmadan önce Twitter’dan şunları yazmıştı: “AKOM’dan az evvel aldığım bilgiye göre, kar gece yarısı artacak. Okulların ve velilerin organize olması adına, bir an önce karar alınması önemli. Araç yoğunluğu arttıkça karla mücadele zorlaşmakta. Yarın yoğun yağış bekliyoruz, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmayınız.”





Ankara Valiliği’ de açıklamasındaysa şunlar yazıldı: “İlimizde ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.”