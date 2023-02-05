Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den Yaşar Okuyan'a suç duyurusu /05 Şubat 2023 21:51

İYİ Parti'den Yaşar Okuyan'a suç duyurusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdim diyen Yaşar Okuyan'a İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi. Okuyan'ın iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i aradığını söyleyen Zorlu, "İlgili müfteri hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

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İYİ Parti, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" dedi. Kanal İzmir TV'de katıldığı programda konuşan Yaşar Okuyan "Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yaşar Okuyan'ın açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi:

Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz.
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