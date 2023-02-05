Avrupa Birliği , Türkiye’nin ardından Gürcistan’ı da uyardı





SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





AB, Gürcistan'ı havacılık sektöründe Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaya çağırdı. Daha önce benzer çağrı Türkiye’ye yapılmıştı.





AB Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, Netgazete portalından gelen bir soruya cevaben, AB'nin Gürcistan'ı havacılık sektöründe Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmaya çağırdığını söyledi.





“Rusya ile Gürcistan arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili son tartışmaların farkındayız. Avrupa Birliği, Gürcistan'ı havacılık sektöründe AB ve diğer ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmaya ve yaptırımları delmeye yönelik olası girişimlere karşı dikkatli olmaya çağırıyor” dedi.





Stano ayrıca, Rusya’ya AB yaptırımlarını delmeye yardım edenlere farklı aşamalarda yaptırımlar uygulama imkanı sağladığını hatırlattı. Bundan dolayı, Gürcistan'ın Rus uçaklarının topraklarına girmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.





Hatırlanacağı üzere Rusya ile Gürcistan arasında 2019 yılından bu güne karşılıklı uçuşlar yapılmıyor. İki ülke arasında politik gerilim halen devam ediyor. Rusya vatandaşları, Gürcistan'a vizesiz girebiliyorlar ve ülkede bir yıl kalabiliyorlar. Bu nedenle ülke, savaş sonrası 2022 yılı boyunca Rusların yerleşmeleri için en popüler destinasyonlardan biri haline geldi.





Ancak RBK haber ajansı tarafından verilen haberde, Ocak ayı ortasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın Gürcistan ile hava bağlantılarını yeniden kurmayı umduğunu söyledi. “Gürcistan küçük bir ülke ve karşılıklı uçuşların başlaması kendi ekonomik çıkarları açısından faydalı olacağını olacağını düşünüyorum” dedi.