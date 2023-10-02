Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul ve Kırklareli'nde ev baskınları: Aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı /02 Ekim 2023 10:19

İstanbul ve Kırklareli'nde ev baskınları: Aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul ve Kırklareli'nde ev baskınları: Aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı İstanbul’da 11 ilçede ve Kırklareli’nde toplam 26 adrese düzenlenen baskınlarda, HDK ve HDP yöneticilerinin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul ve Kırklareli'nde sabah saatlerinde polisler birçok eve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile sivil toplum örgütü yöneticilerinin de olduğu en az 20 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; gözaltına alınan bazı isimler şöyle: HDK Genel Meclis üyesi Umut Ezber, HDP PM üyesi Cengiz Topbaşlı, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, Kürt Araştırmaları Derneği Eşbaşkanı Eyüp Subaşı, HDP Pendik İlçe Eşbaşkanı Oya Aytekin, HDP İl Örgütü yöneticileri Çetin Aslanboğa ve Mesut Fırat, HDP Ataşehir İlçe Örgütü yöneticisi Halil Aksu, HDP Bakırköy İlçe Eşbaşkanı Gonca Yangöz ile Mehmet Akçiçek, Bülent Yıldırım, Zaynel Azadi, Fikriye Sarıgöl, Burcu Demir, Fethiye Kızmaz, Behiye Demir, Hüseyin Avras, Baran Sümbül, Oktay Okşal ve Behiye Duman.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de, sosyal paylaşım sitesi X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada bu sabah parti yöneticileri ve üyelerinin gözaltına alındığını açıkladı.

HDP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bu sabah İstanbul'da aralarında PM, ilçe eşbaşkanları, il-ilçe yöneticileri ve üyelerimizin bulunduğu onlarca arkadaşımız hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bu siyasi kırım operasyonları bir algı operasyonudur. Baskı, gözaltı ve şiddetle bize geri adım attıramayacaksınız” ifadeleri kullanıldı.
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