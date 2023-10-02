Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp, kanallar özelliğini geliştiriyor /02 Ekim 2023 11:16

WhatsApp, kanallar özelliğini geliştiriyor

WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda genel kullanıma sunduğu kanallar özelliğini geliştiriyor.

SHABER3.COM

WhatsApp, kanallar özelliğini geliştirmek için arayüzde bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda 150 ülkede birden kullanıma sunulan WhatsApp kanallar özelliği sayesinde artık kullanıcılar anlık haberlerden veya takip ettikleri alanlarla alakalı güncel içeriklerden haberdar olabiliyor.

Yeni kısayol ile birlikte artık kullanıcılar, WhatsApp kanallarına gönderilen bağlantı veya içerikleri kısayol kullanarak daha hızlı kopyalayabilecek.


KANAL AYARLARI GELİYOR
WhatsApp kullanıcıları, kanallarda paylaşılan resim ve videoları cihazdan otomatik olarak ne zaman kaldırılabileceğini seçebilecekleri "Kanal Ayarları" adlı yeni bir bölüm olacak.

Şu anda WhatsApp, varsayılan seçenek "Asla" olduğu için kanal medyasını kullanıcı cihazından hemen silmeyebilir ve bu da kullanıcıların zaman içinde cihazlarında istemeden yüksek boyutlarda medya  birikmesine neden olarak depolama sorunlarına yol açabilir.

Bu özelliklerin henüz geliştirme aşamasında olduğu, yakın zamanda kullanıcılar için kullanıma sunulacağı kaydedildi. 


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