İstanbul'da lodos felakete yol açtı... Hızı 130 kilometreye çıktı, ölü ve yaralılar var

İstanbul'da olan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Şehrin bir çok yerinde çatı uçtu. Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı. Yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle iniş yapamayarak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı. Öte yandan Zonguldak'ta ZBEÜ çatısında ameliyathane inşaatında çalışan 21 yaşındaki Serkan Duran, rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp, hayatını kaybetti