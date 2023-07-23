İstanbul'da taksiciler yüzde 57'yi kabul etmedi, yüzde 100 zam istiyor

Akaryakıta gelen 6 liralık zammın ardından zamlar gelmeye devam ederken taksi ücretlerinde yapılacak olan zamlar merak konusu oldu. Taksicilerin 27 Temmuz’da yapılacak olan UKOME toplantısı öncesinde yüzde 100 zam talep ettikleri öğrenildi.







İstanbul’da taksilere zam geldiğine dair paylaşımlar yapılırken, indibindi ücretinin 40 liradan 75 liraya yükseltildiği öne sürüldü. İBB kaynaklarının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da bilgiyi yalanladı.





Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 20 Temmuz’da tarifelerin artışıyla ilgili İBB’de alt komisyon toplantısının yapıldığını ifade etti.





Aksu, şunları ifade etti: “İBB’nin kilometre başı yüzde 57.22 oranında zam yapması, indibindinin de 70 TL olması konusunda teklifi vardı. Biz de esnaf odası olarak kabul etmedik. Bu iddialar dedikodu. Zam artışı olmadı.”