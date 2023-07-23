Mavi Kart'la Almanya’ya göç edenler arasında Türkler ikinci sırada

Üniversite ve yüksek okul mezunlarının faydalandığı Mavi Kart ile Almanya’ya iş gücü göçünde geçen yıl Türkiye Hindistan’dan sonra ikinci sırada yer aldı. Mavi Kart ile Türkiye’den Almanya’ya 5 bin 900 kişi gitti.







Türkiye’den yurtdışına beyin göçü devam ediyor. Üniversite ve yüksek okul mezunlarının faydalandığı Mavi Kart ile Almanya’ya iş gücü göçünde Türkiye, geçen yıl Hindistan’dan sonra Türkiye ikinci sırada yer aldı.





DW Türkçe, geliri belli bir seviyenin üstünde olan, üniversite ve yüksek okul mezunlarının faydalanabildiği Mavi Kart ile Almanya’ya nitelikli iş gücü verilerini haberleştirdi. 2022’de Mavi Kart ile Almanya’ya gelen veya burada çalışma veya oturma izni hakkı kazanan 89 bin göçmen oldu. Bu da bir önceki yıla göre, Almanya’ya göç eden akademisyen sayısının 20 bin kişi arttığı anlamına geliyor.





2022’de, Almanya’ya Mavi Kart ile gelen en kalabalık grup 26 bin kişi ile Hindistanlılar oldu. Onları ikinci sırada, 5 bin 900 göçmen ile Türkiye’den gelenler takip ediyor. Üçüncü sırayı ise 5 bin 500 kişi ile Rusya vatandaşları izliyor.





Mavi Kart, özellikle bilişim, matematik, sağlık, mühendislik gibi alanlardaki açığın kapatılmasını kolaylaştırmak için Avrupa çapında 2012’de yürürlüğe girmişti.